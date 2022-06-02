Линекер об организации финала ЛЧ: «То, что никто не погиб, – маленькое чудо. Впервые вижу несправедливое обращение с мирными болельщиками, которые идут на матч»

высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов.

«Это маленькое чудо, что никто серьезно не пострадал и не погиб. Я впервые вижу несправедливое обращение с мирными, законопослушными болельщиками, которые идут на футбольный матч, и это совершенно неправильно.

Фанаты «Рейнджерс» тоже перенесли нечто ужасное (во время финала Лиги Европы – прим.). Что-то должно измениться», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Ранее сообщалось, что на игру Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в Париже незаконно пытались проникнуть от 30 до 40 тысяч болельщиков, и полиция использовала для их сдерживания слезоточивый газ. Начало матча было отложено более чем на полчаса.

При этом 2700 фанатов с билетами не попали на финал из-за беспорядков у стадиона, в то время как у входов для английских фанатов было просканировано 2 800 фальшивых билетов.