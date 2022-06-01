«Макрон и все правительство были опечалены». Представитель кабмина Франции о ситуации у «Стад де Франс» перед финалом ЛЧ

Официальный представитель правительства Франции высказалась о событиях перед финалом ЛЧ.

Ранее сообщалось, что на игру между и в Париже незаконно пытались попасть от 30 до 40 тысяч болельщиков. При этом 2700 фанатов с билетами не попали на финал из-за беспорядков у стадиона, в то время как у входов для английских фанатов было просканировано 2 800 фальшивых билетов.

Оливия Грегуар выразила сочувствие 2 700 болельщикам «Ливерпуля» – «отцам, матерям с детьми, которые испытали отвращение из-за невозможности посетить спортивное событие, которое они так ждали». Также она подчеркнула, что «президент Франции [Эммануэль Макрон] и все правительство были опечалены и сочувствовали этим людям».

«Могли ли мы сделать все лучше, могли ли мы справиться с этим лучше? Да.

Можем ли мы улучшить ситуацию, особенно с учетом будущих спортивных событий? Безусловно», – добавила Грегуар.

Власти Франции обвиняют фанатов «Ливерпуля», а УЕФА проводит независимое расследование. Новые подробности о беспорядках перед финалом ЛЧ