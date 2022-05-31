Карвахаль о ситуации с фанатами: «Царил хаос. Жаль, что внешние факторы могли немного испортить финал ЛЧ»

Защитник «Реала» высказался о ситуации с болельщиками во Франции.

Сообщалось, что 30-40 тысяч фанатов пытались попасть на финал незаконно, а полиция использовала для их сдерживания слезоточивый газ. Начало матча было отложено более чем на полчаса.

«Царил настоящий хаос. Моих ближайших родственников – родителей, жену и сына – пришлось оставить практически у входа на стадион, потому что безопасность не была гарантирована. Очень жаль, что из-за каких-то внешних факторов финал может быть немного испорчен.

Следует учесть и исправить недостатки до следующих мероприятий на этом стадионе. Ситуацию нужно улучшить, некоторым людям крепко досталось. Это должен был быть чудесный день, а некоторые люди не смогли им насладиться», – сказал Карвахаль.

Победный гол «Реала» – эпизод эволюции Дани Карвахаля. Травмы ограничили его скорость, но на смену пришел интеллект