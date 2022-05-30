На финал ЛЧ незаконно пытались попасть 30-40 тысяч фанатов – без билетов или с фальшивками

На субботний финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) в Париже незаконно пытались попасть от 30 до 40 тысяч болельщиков – без билетов или с фальшивыми квитками.
Об этом говорится в отчете французской полиции, сообщает GFFN со ссылкой на BFM TV.
По данным правоохранителей, около 300-400 молодым людям из местного пригорода Сен-Дени все же удалось проникнуть на «Стад де Франс» бесплатно.
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