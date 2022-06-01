«Ливерпуль» предложил фанатам психологическую помощь после финала ЛЧ

«Ливерпуль» окажет помощь болельщикам, пострадавшим от событий у «Стад де Франс».

Ранее сообщалось, что на игру Лиги чемпионов между мерсисайдцами и в Париже незаконно пытались проникнуть от 30 до 40 тысяч болельщиков, и полиция использовала для их сдерживания слезоточивый газ. Начало матча было отложено более чем на полчаса.

При этом 2700 фанатов с билетами не попали на финал из-за беспорядков у стадиона, в то время как у входов для английских фанатов было просканировано 2 800 фальшивых билетов.

«Ливерпуль» объявил о том, что сотрудничает с рядом организаций, занимающихся психическим здоровьем, и призвал обратиться туда болельщиков, которым нужна срочная поддержка после событий в Париже.

Клуб пообещал оказать финансовую помощь тем учреждениям, которые столкнулись с высоким спросом на услуги.

Также мерсисайдцы потребовали провести официальное и прозрачное расследование причин произошедшего в Париже.

Власти Франции обвиняют фанатов «Ливерпуля», а УЕФА проводит независимое расследование. Новые подробности о беспорядках перед финалом ЛЧ