Литвинов о «Спартаке»: «Попытаемся конкурировать с «Зенитом». Побеждать в сезоне и в Кубке»

Руслан Литвинов поделился ожиданиями от нового сезона.
Хавбек «Спартака» высказался после финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).
«Нам надо ставить большие задачи. В следующем сезоне пытаться конкурировать с «Зенитом». Побеждать в сезоне и в Кубке.
Суперкубок? Думаю, будет хороший матч. Мы будем готовиться, настраиваться. Будет первая игра после сезона. Мы должны отдать все силы, чтобы показать, на что мы способны», — сказал Литвинов.
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