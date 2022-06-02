Аршавин о словах Заремы про «Зенит»: «Она слишком категорична. Когда команда идет 10-й, нужно поискать проблемы в себе»

прокомментировал критику «Зенита» со стороны Заремы Салиховой.

– Это чемпионство стало следствием отсутствия конкуренции в ?

– С любыми командами надо быть хорошо готовым к борьбе. демонстрирует это из года в год. Команда имеет хороший состав, проводится качественная тренерская работа – все это обусловливает то, что «Зенит» находится на вершине.

К тому же у конкурентов происходит неразбериха, это играет нам только в плюс.

– А с чем связана эта неразбериха в других командах?

– Где-то перестраивается стратегия, где-то нет стабильного руководства, где-то тренерский штаб меняется раз в полгода.

У «Зенита» есть и стабильное руководство, и тренерский штаб, который уверен в завтрашнем дне. И, как следствие, эта команда уже четвертый год становится чемпионом.

– СМИ упрекают «Зенит» в использовании административного ресурса. Такие обвинения имеют под собой почву?

– Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так – это необъективно. Скажу даже больше – это просто неадекватно.

Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило.

– часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?

– Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах.

Что касается , когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом – во всех остальных, – сказал бывший полузащитник «Зенита», сейчас занимающий в клубе пост заместителя гендиректора по спортивному развитию.