Форвард «Спартака» Николсон: «Следующая цель – победить «Зенит» в Суперкубке России»

намерен помочь «Спартаку» обыграть «Зенит» в Олимп Суперкубке России.

Сегодня красно-белые одолели (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России. На последней минуте хавбек Даниил Фомин не реализовал пенальти.

– Когда назначили пенальти, я так расстроился, но после него я был счастлив!

– Ваши дальнейшие планы?

– Сегодня я буду праздновать, потому что я чемпион. Потом отправлюсь в отпуск с семьей, а потом – суперкубок.

Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас я думаю о новом сезоне в «Спартаке».

– Сколько забьете «Зениту»?

– Для меня голы не так важны, важно снова завоевать титул, и следующая цель – победить «Зенит» в Суперкубке России, – сказал форвард.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России. Матч запланирован на 9 июля