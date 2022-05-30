Гендиректор «Спартака» о Суперкубке России: «Только не в Питере. В «Лужниках» мне понравилось»

Гендиректор «Спартака» не хочет, чтобы матч за Суперкубок России проходил в Петербурге.
За Суперкубок «Спартак», вчера выигравший БЕТСИТИ Кубок России, поборется с «Зенитом», выигравшим РПЛ. Матч запланирован на 9 июля.
– Где бы вы хотели увидеть матч за Суперкубок?
– Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, чего стадион простаивает, – сказал Евгений Мележиков.
В прошлый раз матч за Суперкубок России проходил в «Лужниках» в 2010 году. Тогда «Рубин» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0.
Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим