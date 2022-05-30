Гендиректор «Спартака» о Суперкубке России: «Только не в Питере. В «Лужниках» мне понравилось»

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Гендиректор «Спартака» не хочет, чтобы матч за Суперкубок России проходил в Петербурге.

За Суперкубок «Спартак», вчера выигравший БЕТСИТИ Кубок России, поборется с «Зенитом», выигравшим РПЛ. Матч запланирован на 9 июля.

– Где бы вы хотели увидеть матч за Суперкубок?

– Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, чего стадион простаивает, – сказал Евгений Мележиков.

В прошлый раз матч за Суперкубок России проходил в «Лужниках» в 2010 году. Тогда «Рубин» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим

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