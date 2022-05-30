Гендиректор «Спартака» о Суперкубке России: «Только не в Питере. В «Лужниках» мне понравилось»

Гендиректор не хочет, чтобы матч за Суперкубок России проходил в Петербурге.

За Суперкубок «Спартак», вчера выигравший , поборется с , выигравшим . Матч запланирован на 9 июля.

– Где бы вы хотели увидеть матч за Суперкубок?

– Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, чего стадион простаивает, – сказал .

В прошлый раз матч за Суперкубок России проходил в «Лужниках» в 2010 году. Тогда «Рубин» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим