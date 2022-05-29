Дюков о финале Кубка в «Лужниках»: «Футбол любят и в регионах. Несправедливо абсолютно все финалы проводить здесь, наверное»

подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России – (2:1).

– Столько людей, ажиотаж на финале Кубка России. Выглядит как успех.

– Да, это наш общий успех. Надо поблагодарить все команды, которые приняли участие в этом Кубке. Все матчи прошли в интересный момент. Ну и кульминация этого турнира – безусловно, финал Кубка в «Лужниках».

– У вас не появилась идея всегда проводить финал Кубка в «Лужниках»? Тут такая атмосфера.

– Вы знаете, много стадионов построено к чемпионату мира. Футбол любят и в регионах. Наверно, это несправедливо абсолютно все финалы проводить на «Лужниках», но в принципе вопрос требует проработки. Может быть, такое решение будет принято.

– Суперкубок «Зенит» – «Спартак». Где его надо провести? Ажиотаж будет такой же.

– Несколько городов подали заявки на право проведения этого матча. В ближайшее время, в июне, Исполком РФС примет решение, – сообщил президент РФС.

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