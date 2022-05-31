«Клопп призывал фанатов приезжать в Париж без билетов. Такие проблемы – только с английскими клубами». Министр внутренних дел Франции о беспорядках на финале ЛЧ

Министр внутренних дел Франции считает, что в беспорядках перед финалом ЛЧ есть вина .

Ранее министр спорта Франции обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках, заявив, что многие из них пытались попасть на игру с «Реалом» без билета или с фальшивками. Сообщалось, что 30-40 тысяч фанатов пытались попасть на финал незаконно.

Также стало известно, что 2700 фанатов с билетами не попали на матч и (1:0) из-за беспорядков у стадиона.

«Такие проблемы возникают только в футболе с некоторыми английскими клубами. Уже случалось, что огромное количество британских фанатов приезжало без билетов, например, в 2019 году в Мадриде. И это создало схожие сложности. Такие же проблемы возникли на «Уэмбли» в прошлом году [на финале Евро-2020]. Поведение, неорганизованность и огромный рынок по продаже поддельных билетов.

И я напомню вам, что несколько дней назад тренер «Ливерпуля» призывал фанатов приезжать во Францию даже без билетов. И мы оказались среди десятков и тысяч британских фанатов, часть из которых проявила полное уважение и купила билеты или же отправилась в специальные фан-зоны.

Напомню вам, что десятки тысяч фанатов находились в фан-зоне без проблем. Они с уважением отнеслись к правилам. Но была меньшая, но более активная часть болельщиков, которая столкнулась с нашей системой безопасности», – заявил Жеральд Дарманен.

«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱