Хачатурянц о Матюнине: «Если будет достаточно материала для возбуждения уголовного дела, обратимся в органы»

высказался о ситуации с .

ЭСК РФС признала, что в матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1) арбитр допустил две ошибки. Президент РПЛ назвал работу судьи безобразной.

Матюнин обвинил Хачатурянца в курировании и попросил РФС проверить его и членов ЭСК на детекторе лжи. Сообщалось, что сам арбитр не прошел проверку на полиграфе.

– Первое. Вскоре состоится заседание департамента судейства, на котором будут определены списки арбитров, которые будут приглашены для подготовки к судейству в будущем сезоне. Этот коллегиальный орган будет принимать решение по поводу этого списка.

Информация продолжает собираться. Я это [возможность обращения в правоохранительные органы] не исключаю. Если у нас будет достаточно материала для возбуждения какого-то уголовного дела и обращения, мы, безусловно, обратимся. Это непростая история с точки зрения сбора остаточной аргументации для дела.

– Стоит ли связывать Матюнина и уход Габулова?

– Не знаю. Габулов ушел. Посмотрим, окажется ли Матюнин в списке.

– Матюнин обвинил вас в связи с «Крыльями Советов»…

– Это самая забавная часть. Это один из городов, где я никогда не был, но очень хочу побывать. Говорят, красивый город. Когда он просил меня отправить на полиграф, он не сказал, почему. Связь с «Крыльями» – это забавно.

– Можете пройти полиграф?

– Даже не сомневаюсь в этом, – сказал Хачатурянц.