Экс-судья Федотов о Матюнине: «Дело можно возбудить, только если он получил взятку и есть доказательства»

Бывший арбитр высказался о деле арбитра .

Сегодня глава РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за подозрений в предвзятом судействе Матюнина.

«Если Хачатурянц планирует обращаться в правоохранительные органы, значит, владеет какой-то информацией по Матюнину. Либо Матюнин провалил полиграф и в что-то узнали, либо он просто сорвал процедуру прохождения полиграфа.

Чтобы пойти в МВД, должен быть предоставлен обвинительный факт, чтобы было возбуждено уголовное дело. Дело может быть возбуждено, только если Матюнин получил взятку и у РФС есть доказательства.

Верю ли я, что Матюнин был предвзят в матче «Химки» – «Крылья»? Я посмотрел полностью всю игру. Большинство решений в эпизодах были перекошены в пользу «Химок». Это касается и спорных эпизодов, и в целом трактовки единоборств.

Что касается удаления Якубы, у меня возникают вопросы, почему Матюнин принял такое решение, да и еще ссылаясь на ФИФА. Это не в его стиле. Меня вот это напрягает. Матюнин всегда отпускал весь верх – то есть не свистел нарушения во время верховых единоборств. Если не было выставленного локтя и разбитой головы, например, он не фиксировал нарушения. А тут вдруг решил зафиксировать.

Пока будет Ашот Рафаилович Хачатурянц, Матюнина в работе мы не увидим. Весь этот процесс будет очень долгим. Пока будет идти расследование, Матюнин не будет судить. Он это сам прекрасно понимает – у него уже было расследование эпизода с Халком. Если даже расследование закончится, но при этом Хачатурянц будет при судействе, Матюнин не будет работать», – отметил Федотов.

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