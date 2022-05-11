Депутат Терюшков об игре «Химок» с «Крыльями»: «Чище этого матча ничего быть не может. У нашего клуба подобных вещей никогда не будет»

Роман Терюшков высказался о подозрениях в предвзятом судействе .

Ранее стало известно, что Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе. 40-летнего судью пригласили на эту процедуру по итогам матча 26-го тура РПЛ «Химки» – (4:1).

После этого президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости Матюнина.

спокойно реагирует на высказывания Хачатурянца по поводу того, что судейство Матюнина в нашем матче с «Крыльями» могло быть предвзятым. Думаю, Хачатурянц грамотный человек.

Могу сказать, что с нашей стороны все чисто, подобных вещей никогда не будет у нас. Все остальное вопрос судейского комитета и остальных органов.

Чище того матча ничего быть не может. Наша задача играть и радовать зрителей», – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.

Хачатурянц о Матюнине: «Планируем обращаться в правоохранительные органы. Есть достаточно сомнений в непредвзятом судействе»

Судья Матюнин обороняется: просит проверить Хачатурянца на полиграфе (обвиняет в помощи «Крыльям) и угрожает судом журналисту Егорову

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков