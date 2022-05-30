Жена Тиаго: «Финал ЛЧ был настоящим кошмаром. Нам угрожали банды грабителей, полиция применяла слезоточивый газ и била невиновных»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА происшествия Тиаго Алькантара Футбол

Жена Тиаго Алькантары высказалась о происшествиях во время финала Лиги чемпионов. 

«Я не люблю комментировать эти вещи, но на этот раз мне нужно высказаться. 

Финал был настоящим кошмаром, и речь идет не о футболе, это выходит далеко за рамки результата. Из-за недостаточного уровня организации и обеспечения безопасности было много страшных моментов.

Нам постоянно угрожали банды грабителей, которые пытались напасть на нас и проскользнули на стадион без билета. Из-за этого многие люди не могли попасть на игру, что привело к лавине из людей. 

Полиция применила слезоточивый газ против семей и болельщиков, и некоторые из них также были избиты. Все они невиновные люди. 

Из-за всех этих неприятностей нам пришлось покинуть стадион в сопровождении конвоя для нашей же безопасности. 

Необходимо что-то сделать, такого рода вещи не должны происходить ни при каких обстоятельствах», – написала Юлия Вигас.

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