Жена Тиаго: «Финал ЛЧ был настоящим кошмаром. Нам угрожали банды грабителей, полиция применяла слезоточивый газ и била невиновных»

Жена Тиаго Алькантары высказалась о происшествиях во время финала Лиги чемпионов.
«Я не люблю комментировать эти вещи, но на этот раз мне нужно высказаться.
Финал был настоящим кошмаром, и речь идет не о футболе, это выходит далеко за рамки результата. Из-за недостаточного уровня организации и обеспечения безопасности было много страшных моментов.
Нам постоянно угрожали банды грабителей, которые пытались напасть на нас и проскользнули на стадион без билета. Из-за этого многие люди не могли попасть на игру, что привело к лавине из людей.
Полиция применила слезоточивый газ против семей и болельщиков, и некоторые из них также были избиты. Все они невиновные люди.
Из-за всех этих неприятностей нам пришлось покинуть стадион в сопровождении конвоя для нашей же безопасности.
Необходимо что-то сделать, такого рода вещи не должны происходить ни при каких обстоятельствах», – написала Юлия Вигас.
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