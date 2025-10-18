  • Спортс
  • Челестини о голе «Локо» от углового флага: «Торопу надо учиться. Весь ЦСКА сегодня много ошибался. Будут хорошие и плохие игры, так что спокойствие»
12

Челестини о голе «Локо» от углового флага: «Торопу надо учиться. Весь ЦСКА сегодня много ошибался. Будут хорошие и плохие игры, так что спокойствие»

Фабио Челестини высказался об ошибке Владислава Торопа.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в 12-м туре Мир РПЛ со счетом 0:3. 

Форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага

Что сказали Торопу, допустившему ошибку в эпизоде со вторым голом?

– Ему надо учиться. Сегодня все мы допустили огромное количество ошибок. Важно учиться на своих ошибках. Другое дело, что если вратарь допускает одну ошибку, то… Нужно играть матчи, набираться опыта.

Будут хорошие и плохие игры. Помните, какой он невероятный сэйв совершил в кубковой игре здесь с «Локомотивом»? Так что спокойствие, – сказал главный тренер ЦСКА

