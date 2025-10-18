Монтес о попаданиях мяча в руку в матче с ЦСКА: «Если бы поставили пенальти, я бы закончил с футболом. В 1-м моменте рука была в естественном положении, во 2-м – отскок от газона»

Сесар Монтес объяснил попадания мяча в его руку в дерби с ЦСКА.

«Локомотив» выиграл матч 12-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0. На 32-й минуте мяч дважды попал в руку мексиканскому защитнику железнодорожников. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не стал назначать пенальти.

– За счет чего удалось победить ЦСКА?

– Команда билась. Недельный микроцикл провели хорошо и провели прекрасный матч, забрали три очка. Тренер приводил нам статистику, что ЦСКА много забивает в первые 15 минут, но мы не позволили им это сделать. Статистика на нашей стороне.

– За счет чего «Локомотив» забивает много в дерби, но и при этом мало пропускает?

– Сегодня заслуга всей команды, что мы не пропустили. В атаке же у нас есть потенциал.

– Что можете сказать про игру рукой в штрафной. Это пенальти?

– В первом моменте рука была в естественном положении, во втором мяч отскочил от газона. Если бы нам поставили пенальти, я бы закончил с футболом.

– Как вам игра Батракова?

– Батраков провел хороший матч, у него есть потенциал. Надо расти дальше, добиваться целей.

– Видели ли вы когда‑то подобный гол, который забил Воробьев?

– Нет. Гол курьезный, все удивились. Это было следствие действий Воробьева , что совершил рывок, не дал мячу выйти за пределы поля, – сказал Монтес.