«Арсенал» забил 50 голов после угловых в АПЛ с сезона-2022/23 – больше всех. 62 мяча с учетом штрафных – тоже лучший результат в лиге
«Арсенал» лучше всех в АПЛ пользуется стандартами в последние сезоны.
Сегодня команда Микеля Артеты забила «Фулхэму» после углового. Отличился Леандро Троссард – 1:0.
Это был 50-й гол лондонцев после угловых с сезона-2022/23. Ближайшие преследователи в этот период – «Тоттенхэм» (34) и «Ливерпуль» (32).
С учетом штрафных ударов «Арсенал» за это время отметился 62 голами. У «Ливерпуля» за тот же период их 46, у «Брентфорда» и «Ньюкасла» – по 44.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
