«Арсенал» забил 50 голов после угловых в АПЛ с сезона-2022/23 – больше всех. 62 мяча с учетом штрафных – тоже лучший результат в лиге

«Арсенал» лучше всех в АПЛ пользуется стандартами в последние сезоны.

Сегодня команда Микеля Артеты забила «Фулхэму » после углового. Отличился Леандро Троссард – 1:0.

Это был 50-й гол лондонцев после угловых с сезона-2022/23. Ближайшие преследователи в этот период – «Тоттенхэм» (34) и «Ливерпуль» (32).

С учетом штрафных ударов «Арсенал » за это время отметился 62 голами. У «Ливерпуля » за тот же период их 46, у «Брентфорда» и «Ньюкасла» – по 44.