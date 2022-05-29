40 тысяч фанатов «Ливерпуля» пытались прорваться на финал ЛЧ без билетов

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40 тысяч фанатов «Ливерпуля» пытались попасть на финал Лиги чемпионов без билетов.

Как сообщает испанская газета El País, ссылаясь на оценку французских властей, на финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал», без билетов пытались прорваться 40 тысяч фанатов «красных». Они присоединились к 20 тысячам болельщиков английского клуба, у которых билеты на игру были.

На матче присутствовали и 20 тысяч фанатов «Реала».

Входы на стадион открылись в 18:00 по местному времени – за три часа до запланированного времени начала игры. За час до ее начала фанаты «Мадрида» уже сидели на своих местах, а на секторах, отведенных болельщикам «Ливерпуля», были заметны явные пробелы.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, наблюдавший за матчем из ложи на «Стад де Франс», написал: «Есть проблемы с безопасностью у фанатов «Ливерпуля», так как тысячи людей пришли без билетов».

Отмечается, что многим болельщикам «Ливерпуля» удалось прорваться на арену без билетов. Во время матча полиция искала нарушителей и арестовала нескольких фанатов.

Напомним, из-за проблем с безопасностью начало матча было отложено на 36 минут.

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