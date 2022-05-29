40 тысяч фанатов «Ливерпуля» пытались прорваться на финал ЛЧ без билетов

40 тысяч фанатов пытались попасть на финал Лиги чемпионов без билетов.

Как сообщает испанская газета El País, ссылаясь на оценку французских властей, на финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал», без билетов пытались прорваться 40 тысяч фанатов «красных». Они присоединились к 20 тысячам болельщиков английского клуба, у которых билеты на игру были.

На матче присутствовали и 20 тысяч фанатов .

Входы на стадион открылись в 18:00 по местному времени – за три часа до запланированного времени начала игры. За час до ее начала фанаты «Мадрида» уже сидели на своих местах, а на секторах, отведенных болельщикам «Ливерпуля», были заметны явные пробелы.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, наблюдавший за матчем из ложи на «Стад де Франс», написал: «Есть проблемы с безопасностью у фанатов «Ливерпуля», так как тысячи людей пришли без билетов».

Отмечается, что многим болельщикам «Ливерпуля» удалось прорваться на арену без билетов. Во время матча полиция искала нарушителей и арестовала нескольких фанатов.

Напомним, из-за проблем с безопасностью начало матча было отложено на 36 минут.

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