Трент, Алиссон, Диас и Тиаго – худшие игроки «Ливерпуля» в финале ЛЧ по оценкам Echo. Но никто не получил меньше 6 из 10

Мерсисайдское медиа Liverpool Echo опубликовало оценки, выставленные игрокам «Ливерпуля» после финального матча Лиги чемпионов против «Реал Мадрид» (0:1).
Никто из футболистов английской команды не получил оценку ниже 6 баллов из 10 возможных.
Лучшим в составе «Ливерпуля» признан защитник Ибраима Конате. Он получил оценку 8.
По 7 баллов набрали защитники Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон, хавбеки Фабиньо и Джордан Хендерсон и игроки атаки Мохамед Салах, Садьо Мане и Роберто Фирмино.
Худшими в составе стали футболисты, получившие 6 баллов. Таковыми оказались вратарь Алиссон, защитник Трент Александер-Арнолд, хавбеки Тиаго Алькантара и Наби Кейта и игроки атаки Луис Диас и Диогу Жота.
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