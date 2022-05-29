Трент, Алиссон, Диас и Тиаго – худшие игроки «Ливерпуля» в финале ЛЧ по оценкам Echo. Но никто не получил меньше 6 из 10

Мерсисайдское медиа Liverpool Echo опубликовало оценки, выставленные игрокам «Ливерпуля» после финального матча против «Реал Мадрид» (0:1).

Никто из футболистов английской команды не получил оценку ниже 6 баллов из 10 возможных.

Лучшим в составе признан защитник Ибраима Конате. Он получил оценку 8.

По 7 баллов набрали защитники Вирджил ван Дейк и , хавбеки Фабиньо и и игроки атаки , и .

Худшими в составе стали футболисты, получившие 6 баллов. Таковыми оказались вратарь , защитник , хавбеки и Наби Кейта и игроки атаки Луис Диас и Диогу Жота.

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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