Энди Робертсон: «Финал ЛЧ должны были организовать лучше. Нужно проявить сочувствие – он свалился на Париж из-за событий в России»

недоволен тем, как был организован финал Лиги чемпионов.

Начало матча, в котором обыграл «Ливерпуль» (1:0), было перенесено на 36 минут из-за беспорядков у стадиона «Стад де Франс». Сообщалось, что 30-40 тысяч фанатов пытались попасть на финал незаконно – без билетов и с фальшивками.

«Нужно проявить некоторое сочувствие, ведь финал свалился на Париж в последнюю минуту из-за всех этих событий в России. Но это крупнейший матч в мировом футболе, турнир под эгидой , и он должен быть организован гораздо лучше.

Такого не должно происходить. И власти не должны применять силу таким образом – это однозначно. Думаю, пострадали семьи почти всех наших игроков.

Я получил билеты через клуб, и одному из моих приятелей сказали, что у него поддельный билет. А я могу заверить вас, что это не так, потому что он получил билет от меня.

А потом французская полиция использовала слезоточивый газ против фанатов и наших семей. Матч не был хорошо организован», – сказал защитник .

«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱