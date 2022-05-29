Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в финале ЛЧ по версии L’Équipe – 7 из 10. У Куртуа – 9 баллов

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L’Équipe и Sky оценили игру футболистов «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

Самую высокую оценку и от французского издания, и от британского телеканала получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа – ему поставили 9 баллов из 10.

L’Équipe признал худшим игроком «Ливерпуля» вингера Луиса Диаса – у него 3 балла. Тиаго Алькантара и Алиссон получили по 4 балла, Фабиньо, Джордан Хендерсон и Энди Робертсон – по 5, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнолд и Садьо Мане – по 6.

Лучшим в составе «Ливерпуля» стал Мо Салах – у него 7 баллов из 10.

Среди игроков «Реала» самый низкий балл от L’Équipe получил Тони Кроос – 3 из 10. Луке Модричу поставили 4 балла, Кариму Бензема и Ферлану Менди – по 5, Винисиусу, Каземиро, Феде Вальверде, Давиду Алабе и Эдеру Милитао – по 6. Дани Карвахаль получил 7 баллов, Тибо Куртуа – 9.

Sky Sports оценил игру восьмерых игроков «Ливерпуля» в 6 баллов. Это Алиссон, Трент, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Луис Диас, Садьо Мане и Мо Салах. Игру Тиаго и Хендерсона оценили в 7 баллов, а Конате поставили 8 из 10.

У «Реала» большинство игроков получили по 7 баллов. Это Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич и Бензема. У Тони Крооса – 6 баллов, у Винисиуса и Карвахаля – по 8, у Куртуа – 9.

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