Неймар: «Хочу выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это цели на следующий сезон»

Неймар хочет выиграть чемпионат мира и в следующем сезоне.

«Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.

Это должно произойти в «ПСЖ». У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с «ПСЖ», – сказал форвард сборной в интервью Canal+.

Ранее неоднократно сообщалось, что летом «ПСЖ» хочет продать Неймара, контракт которого с клубом действует еще три года.

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.