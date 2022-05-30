Неймар: «Хочу выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это цели на следующий сезон»

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Неймар хочет выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.

Это должно произойти в «ПСЖ». У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с «ПСЖ», – сказал форвард сборной Бразилии в интервью Canal+.

Ранее неоднократно сообщалось, что летом «ПСЖ» хочет продать Неймара, контракт которого с клубом действует еще три года.

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.

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