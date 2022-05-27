«Челси» интересен Неймар. «ПСЖ» надеется продать его летом и хочет строить команду вокруг молодежи

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«ПСЖ» хочет продать Неймара этим летом.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, французский клуб готов расстаться с форвардом в ближайшее трансферное окно. «ПСЖ» намерен сменить курс после продления контракта с Килианом Мбаппе.

Бразилец продлил контракт с «ПСЖ» в прошлом году. Его соглашение действует еще три года, но «ПСЖ» надеется продать его этим летом.

Луиш Кампуш, который в ближайшие дни станет спортивным директором парижан, хочет строить в «ПСЖ» новую команду вокруг молодых игроков. Он уже начал работать над формированием состава. Клубу нужно продать кого-то, чтобы иметь возможность подписать новичков.

Большая зарплата Неймара – около 35 млн евро в год – может стать препятствием для возможного трансфера.

Отмечается, что уже давно форвардом интересуется лондонский «Челси».

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.

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