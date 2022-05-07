Неймар о ЧМ-2022: «Отдам жизнь ради победы. Готовлюсь к турниру физически и морально»

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Неймар рассказал о желании победить на ЧМ-2022

«Я очень хотел выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» в этот раз, но, к сожалению, у нас не получилось. Теперь я хочу завершить 2022 год с титулом чемпиона мира. 

Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо, и на этот раз у нас будет «бразильский чемпионат мира». Я отдам ради этого свою жизнь. Я играл на ЧМ два раза и знаю, как он работает. Если ты не будешь готов, возможность исчезнет, так что я не могу позволить ей ускользнуть от меня», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии

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