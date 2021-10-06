Неймар: «ЧМ-2022 – мой последний, думаю. Не знаю, хватит ли мне силы духа, чтобы продолжать играть»

Нападающий и сборной Бразилии Неймар заявил, что , вероятно, станет для него последним.

«Думаю, это мой последний чемпионат мира. Я рассматриваю его таким образом потому, что не знаю, хватит ли мне силы духа для того, чтобы продолжать играть в футбол.

Поэтому я сделаю все для того, чтобы хорошо выступить, одержать победу вместе со своей страной, исполнить свою главную детскую мечту. И я надеюсь, что мне удастся этого добиться», – сказал 29-летний форвард в документальном фильме Neymar & The Line Of Kings.