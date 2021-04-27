Килиан Мбаппе: «Моя главная мечта – победа в ЛЧ с «ПСЖ». Еще один титул чемпиона мира – тоже было бы хорошо»

Футболисты «ПСЖ» и Неймар взяли интервью друг у друга.

«Я не очень хорош в качестве журналиста. Что бы я спросил у Неймара? О чем ты мечтаешь сильнее всего после стольких достижений?» – сказал француз.

«Моя главная мечта – победа с «ПСЖ» в чемпионов, а с Бразилией – на чемпионате мира. А ты, Килиан? Ты мечтаешь о Лиге чемпионов?» – спросил .

«А почему не об еще одном титуле чемпиона мира?» – ответил Мбаппе, смеясь.

«Нет, следующий чемпионат мира выиграю я. Такой же вопрос для тебя. О чем ты мечтаешь, уже став чемпионом мира?» – спросил бразилец.

«Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира – это тоже было бы хорошо», – сказал Мбаппе.

Отметим, что интервью футболисты дали в мае, но опубликовано оно было вчера.

Напомним, что 22-летний нападающий пока не договорился с о новом контракте. Срок его действующего соглашения истекает в 2022 году.