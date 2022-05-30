Мэр Мадрида – Куртуа о финале ЛЧ-2014: «Те из нас, кто плакал с тобой в Лиссабоне, тоже на правильной стороне»

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Мэр Мадрида пошутил над Тибо Куртуа во время празднования победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Хосе Луис Мартинес-Алмейда – болельщик «Атлетико», за который голкипер выступал с 2011 по 2014 год.

Перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) Куртуа сказал: «Когда «Реал» доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне».

Выступая на праздновании победы «Реала» в турнире, мэр Мадрида сказал: «Реал» удерживает за собой звание лучшего клуба XX века... А в данный момент – и XXI века».

Потом Мартинес-Алмейда обратился к Куртуа: «Ты несколько лет дарил мне большое удовольствие. Позволь мне сказать тебе одну вещь с любовью: те из нас, кто плакал вместе с тобой в Лиссабоне, тоже на правильной стороне». 

В 2014 году «Реал» обыграл «Атлетико» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1. В той игре Куртуа защищал ворота «рохибланкос».

Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей

Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил

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