Клопп о финале ЛЧ: «Когда вратарь – лучший игрок матча, значит, у команды что-то не так. У «Ливерпуля» было 3 явных момента»

высказался после поражения в финале Лиги чемпионов.

Вчера проиграл мадридскому «Реалу» (0:1) в финале турнира.

«После матча я посмотрел, что владение было равным. Мы нанесли гораздо больше ударов, куда больше били в створ, но главная статистика – на стороне «Мадрида». Просто чтобы убедиться, что никто не подумает, что я не поздравил «Реал», я это делаю сейчас. Но я поздравил всех участников матча лично.

Они забили, а мы нет. Это самое простое объяснение в мире футбола, и это тяжело. В любом случае сложно это принять, но мы, конечно, уважаем это. Когда вратарь – лучший игрок матча, значит, у команды что-то идет не так. У нас было три действительно явных момента, в которых Куртуа сделал невероятные сэйвы. Мне бы хотелось, чтобы таких шансов у нас было чуть больше.

В финальной трети поля мы могли сыграть лучше, ведь передачи и прострелы – особенно ближе к концу игры – в сторону Куртуа не имели особого смысла. Наш лучший отрезок случился, вероятно, после того, как они повели в счете. Затем мы сразу стали проникать в те пространства, в которые должны были.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, мы находили мячом Садьо [Мане], который перемещался с фланга на фланг рядом с Каземиро. Их центральных защитники оставались глубоко, и Садьо мог заходить в штрафную. Это было хорошо.

Во втором тайме мы хотели куда больше отталкиваться от их схемы. Есть проблема – когда вы играете против мадридского , а они так глубоко обороняются, то угроза от контратак становится огромной. Нельзя это игнорировать. Честно говоря, я видел, что «Ливерпуль» сделал много хорошего, но этого было недостаточно, и мы это принимаем», – сказал Клопп.

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