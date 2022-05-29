Тибо Куртуа: «Лучшие – в «Реале», это клуб моей жизни. Знал, что смогу выиграть ЛЧ здесь»

поделился эмоциями после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выиграл у «Ливерпуля» в финале турнира, а вратарь сделал в этом матче 9 сэйвов.

«Так много лет, столько труда, переход в клуб всей моей жизни...

До финала я сказал, что буду на правильной стороне. Я послушал людей из и всех остальных... Но это действительно так. Я так считаю, такова реальность. Я знал, что за эти слова меня побьют палками, но я всегда честно говорю с вами.

В начале игры у меня было ощущение, что я не пропущу. Я знал, что смогу выиграть Лигу чемпионов здесь.

Лучшие – в . Мы не можем опускать руки, ведь впереди столько титулов. Мы должны бороться за все трофеи», – сказал голкипер «Реала».

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