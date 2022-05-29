Карло Анчелотти: «Я сказал Куртуа: «Выведу тебя в финал, а ты выиграешь его». Не могу поверить в то, что он сделал. Невероятно»

высказался об игре Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов.

Вчера «Реал» выиграл у (1:0), а голкипер сделал 9 сэйвов.

«Возвращение в «Реал» стало большим успехом для меня. Я думаю не о трофеях, а о счастье, которое мы принесли фанатам и таким игрокам, как Куртуа. Я сказал ему: «Я выведу тебя в финал, а ты выиграешь его». Так и произошло.

Ребята, поверьте, я не могу поверить в то, что сделал в этом матче. Это невероятно», – сказал тренер «Реала».

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