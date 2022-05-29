Куртуа о «Золотом мяче»: «У вратаря нет шансов на приз, тем более с Бензема в команде»

Голкипер высказался о возможности получить .

«У вратаря нет шансов выиграть этот приз, тем более выступая в одной команде с Бензема. Я могу высоко забраться [в голосовании], но выиграть тяжело.

Для меня важно то, что когда я вернулся в раздевалку [после финала Лиги чемпионов], все скандировали мое имя. Это ценнее, чем индивидуальные награды», – заявил голкипер.

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