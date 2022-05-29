Куртуа о «Золотом мяче»: «У вратаря нет шансов на приз, тем более с Бензема в команде»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Тибо Куртуа Футбол

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о возможности получить «Золотой мяч».

«У вратаря нет шансов выиграть этот приз, тем более выступая в одной команде с Бензема. Я могу высоко забраться [в голосовании], но выиграть тяжело.

Для меня важно то, что когда я вернулся в раздевалку [после финала Лиги чемпионов], все скандировали мое имя. Это ценнее, чем индивидуальные награды», – заявил голкипер.

«Ливерпуль» доминировал первые 30 минут, но «Реал» невозможно сломать. Каземиро – супергерой

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные