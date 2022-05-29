Джанлуиджи Доннарумма: «Куртуа – лучший вратарь Европы, он оставлял «Реал» в игре. На их месте мог быть «ПСЖ», но таков футбол»

считает лучшим вратарем Европы.

Во вчерашнем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и (1:0) бельгийский вратарь сделал 9 сэйвов.

«Я смотрел игру вчера, и Куртуа сыграл невероятно. Он оставлял в игре до самого конца. На их месте могли быть мы, но, к сожалению, таков футбол.

Сейчас Куртуа – это лучший вратарь Европы», – сказал голкипер и сборной Италии.

Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей

Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил

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