Джанлуиджи Доннарумма: «Куртуа – лучший вратарь Европы, он оставлял «Реал» в игре. На их месте мог быть «ПСЖ», но таков футбол»

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Джанлуиджи Доннарумма считает Тибо Куртуа лучшим вратарем Европы.

Во вчерашнем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) бельгийский вратарь сделал 9 сэйвов.

«Я смотрел игру вчера, и Куртуа сыграл невероятно. Он оставлял «Реал» в игре до самого конца. На их месте могли быть мы, но, к сожалению, таков футбол.

Сейчас Куртуа – это лучший вратарь Европы», – сказал голкипер «ПСЖ» и сборной Италии.

Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей

Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил

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