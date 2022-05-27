Тибо Куртуа: «Когда «Реал» доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне»

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Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.

В решающей игре «Реал» встретится с «Ливерпулем» 29 мая.

«Восемь лет назад я сыграл в своем первом финале Лиги чемпионов. Тогда я не выиграл, но надеюсь сделать это завтра.

«Ливерпуль» играл в финале с «Реалом» в 2018-м, сейчас все по-другому.

Мы знаем, что когда «Реал» доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне», – сказал голкипер «Мадрида».

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