Тибо Куртуа: «Когда «Реал» доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне»

Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.
В решающей игре «Реал» встретится с «Ливерпулем» 29 мая.
«Восемь лет назад я сыграл в своем первом финале Лиги чемпионов. Тогда я не выиграл, но надеюсь сделать это завтра.
«Ливерпуль» играл в финале с «Реалом» в 2018-м, сейчас все по-другому.
Мы знаем, что когда «Реал» доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне», – сказал голкипер «Мадрида».
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