Тибо Куртуа: «Мы еще раз показали, что «Реал» – короли Европы. Никто не мог встать на пути моего желания взять ЛЧ»

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Тибо Куртуа высказался после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Вчера мадридский клуб победил «Ливерпуль» (1:0) в финале турнира, а Куртуа в этом матче сделал 9 сэйвов.

«Я еще на пресс-конференции перед матчем сказал, что мы победим. Мы еще раз показали, что «Реал» – это короли Европы. Если честно, я не могу поверить, что сделал тот сэйв после удара Салаха.

Я очень хорошо чувствовал себя в этом сезоне. Первый сэйв помогает сконцентрироваться. Сначала я отбил удар Мане, потом – Салаха. В этот день никто не мог встать на пути моего желания выиграть Лигу чемпионов», – сказал вратарь «Реала», выигравший турнир впервые.

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