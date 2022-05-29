Бензема о «Золотом мяче»: «С клубом я не мог выступить лучше – есть трофеи и другие достижения на поле. Посмотрим»

ответил на вопрос о после победы в Лиге чемпионов.

«Я завершил сезон. Думаю, с клубом я не мог выступить лучше. В любом случае я горжусь тем, чего достиг.

Мы преподали урок всему миру и показали, что мы живы, что мы здесь. Посмотрим, что произойдет с «Золотым мячом», потому что у меня есть трофеи и другие достижения на поле», – сказал форвард «Реала».

С в этом сезоне Бензема выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Карим стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата (27 голов) и Лиги чемпионов (15 голов).

В этом сезоне 34-летний нападающий забил 44 гола и отдал 15 передач в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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