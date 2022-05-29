Ван Бастен об отмене гола Бензема после ВАР: «Я уже устал от этого дерьма. Это так сложно, черт возьми»

Марко ван Бастен недоволен решением арбитров в моменте с отмененным голом .

Форвард забил «Ливерпулю» в концовке первого тайма финала Лиги чемпионов, но бригада арбитров во главе с отменила этот гол из-за офсайда, хотя мяч к Бензема, действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника Фабиньо.

«Пффф... Я уже несколько лет в футболе, и все эти линии не делают тебя счастливым: залез ли ты в офсайд половиной пальца?

Я уже устал от этого дерьма. Все эти разговоры идут уже несколько лет, и это так сложно, черт возьми. Ты думаешь: «Все, давайте дальше, я вам верю». Процесс так усложнили. Я не понимаю этого, и люди, которые сидят дома, тоже», – заявил экс-форвард «Милана».

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