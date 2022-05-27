Шварц об уходе из «Динамо»: «Матч со «Спартаком» – не последний для меня. Это завершающая игра сезона»

Сандро Шварц заявил, что финал БЕТСИТИ Кубка России не станет для него последним матчем в «Динамо».
– Финал со «Спартаком» – ваш последний матч в «Динамо»?
– Это не последняя моя игра в качестве главного тренера, это завершающая игра сезона.
«Герта»? Знаю, что об этом много говорят. Но это домыслы, разговоры.
Я не комментирую слухи, мы нацелены на финал. Чувствую свою ответственность перед клубом. Остальное мы обсудим в будущем, – сказал главный тренер «Динамо».
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