Шварц об уходе из «Динамо»: «Матч со «Спартаком» – не последний для меня. Это завершающая игра сезона»

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Сандро Шварц заявил, что финал БЕТСИТИ Кубка России не станет для него последним матчем в «Динамо».

– Финал со «Спартаком» – ваш последний матч в «Динамо»?

– Это не последняя моя игра в качестве главного тренера, это завершающая игра сезона.

«Герта»? Знаю, что об этом много говорят. Но это домыслы, разговоры.

Я не комментирую слухи, мы нацелены на финал. Чувствую свою ответственность перед клубом. Остальное мы обсудим в будущем, – сказал главный тренер «Динамо».

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