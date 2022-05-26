Шварц возглавит «Герту» на следующей неделе. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала со «Спартаком» (Kicker)

объявит о назначении главным тренером на следующей неделе.

Как утверждает Kicker, стороны достигли соглашения касательно сотрудничества в следующем сезоне.

После финальной игры БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (29 мая) немецкий специалист расторгнет контракт с «Динамо» и вернется в Германию.

Сообщается, что 43-летний специалист перешел бы в «Герту» даже в случае ее вылета из Бундеслиги.

Шварц тренирует с 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам