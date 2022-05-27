Николич – один из кандидатов на пост тренера «Динамо»

может сменить на посту тренера .

По данным «Спорт-Экспресса», 42-летний специалист, ранее работавший с «Локомотивом», входит в число кандидатов «Динамо» на пост тренера. Ранее появлялась информация о том, что Владимир Федотов, работающий с «Сочи», – приоритетный вариант для «Динамо».

Все решения по тренеру в московском клубе будут принимать после финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Динамо» встретится со «Спартаком».

Вчера стало известно, что после матча со «Спартаком» Шварц расторгнет контракт с «Динамо» и возглавит «Герту».

Николич работал с «Локомотивом» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. С командой он выиграл Кубок России.

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