«Уход Шварца – не слухи. Решение уже есть. В «Динамо» его точно не будет». Колосков о тренере

Почетный президент РФС заявил, что точно покинет .

«Уход Шварца – это не слухи. Решение уже есть. В «Динамо» его точно не будет, а где он окажется дальше? В «Герте» или «Баварии»? Это другой вопрос.

Это потеря для российского футбола. Это качественный и современный тренер, который может поставить игру, развивать и работать с молодыми футболистами. Потеря любого тренера – это плохо. У нас их не хватает в стране.

В финале все будет зависеть от игроков «Динамо». Думаю, они захотят сделать ему приятное. В команде к нему очень хорошо относятся, уважают. Футболисты захотят проститься с ним на позитивном фоне», – сказал .

Вчера появилась информация о том, что немец возглавит «Герту» на следующей неделе. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком», который состоится 29 мая.

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