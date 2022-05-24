Шварц – фаворит на пост тренера «Герты». Клуб объявит имя преемника Магата в ближайшие дни

может покинуть в скором времени.

43-летний тренер может продолжить карьеру в «Герте», которая сохранила место в Бундеслиге благодаря победе над «Гамбургом» в стыковых матчах.

По данным немецкого Sky Sport, именно Шварц является фаворитом на пост нового главного тренера берлинской команды. При этом клуб планирует объявить имя преемника уже совсем скоро.

«Мы очень далеко продвинулись в переговорах. Определенно мы представим нового главного тренера в ближайшие дни», – заявил директор «Герты» .

«Герта» – самая грустная команда Европы. Сожгли 500 млн евро за 3 года и свалились в стыки за выживание

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам