Гендиректор «Црвены Звезды»: «Дзюбой больше не интересуемся. Нам нужен быстрый и молодой форвард»

Артем Дзюба не перейдет в «Црвену Звезду».

Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич сообщил, что команда больше не заинтересована в услугах бывшего нападающего .

больше не интересуется . Нам нужен быстрый и молодой нападающий», – заявил Терзич.

22 мая «Зенит» официально объявил об уходе Дзюбы из клуба.

Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим привести Дзюбу в клуб и обеспечить себе ЛЧ с его помощью»

Гендиректор «Црвены Звезды» о Дзюбе: «Готовы к переговорам. Сделаем все, чтобы обе стороны остались довольны»

Дзюба по трансферным слухам объездил всю РПЛ. Играл в пяти клубах, а мог перейти еще в 13

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