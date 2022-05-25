Гендиректор «Црвены Звезды»: «Дзюбой больше не интересуемся. Нам нужен быстрый и молодой форвард»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Звездан Терзич Футбол

Артем Дзюба не перейдет в «Црвену Звезду».

Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич сообщил, что команда больше не заинтересована в услугах бывшего нападающего «Зенита».

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», – заявил Терзич.

22 мая «Зенит» официально объявил об уходе Дзюбы из клуба.

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