Гендиректор «Црвены Звезды»: «Дзюбой больше не интересуемся. Нам нужен быстрый и молодой форвард»

Артем Дзюба не перейдет в «Црвену Звезду».
Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич сообщил, что команда больше не заинтересована в услугах бывшего нападающего «Зенита».
«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», – заявил Терзич.
22 мая «Зенит» официально объявил об уходе Дзюбы из клуба.
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