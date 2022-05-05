Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим привести Дзюбу в клуб и обеспечить себе ЛЧ с его помощью»

Гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что клубу интересен .

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», – сказал Звездан Терзич.

Сообщалось, что, помимо , интерес к форварду «Зенита», который может покинуть клуб бесплатно летом, проявляет «Фенербахче».

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 13 голов и отдал 7 передач в 36 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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