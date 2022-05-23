Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах. Всего будет 5 эпизодов по 15-20 минут

запустил подкаст о кино и сериалах.

Подкаст называется «Дзюбакаст». В первом выпуске вместе с актером Максимом Лагашкиным, снимавшемся в фильмах «Аритмия» и «Географ глобус пропил», футболист обсудил комиксы, вспомнив о выходе в костюме Дэдпула на награждение «Зенита».

«Мне близка самоирония и юмор Дэдпула. Он на своей волне и принимает решения в пылу. Живой персонаж, свой парень», – отметил Дзюба.

Всего запланировано пять эпизодов «Дзюбакаста» продолжительностью 15-20 минут каждый.

В них Артем расскажет, как относится к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда №17», а также к «Симпсонам».

«Кино, как и футбол, со мной из детства. «Дзюбакаст» – это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов.

Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс Музыке», но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино», – сказал форвард, вчера покинувший .

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