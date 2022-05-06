Гендиректор «Црвены Звезды» о Дзюбе: «Готовы к переговорам. Сделаем все, чтобы обе стороны остались довольны»

Генеральный директор «Црвены Звезды» рассказал об интересе клуба к .

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже.

Я видел несколько игр Артема вживую, мы хорошо знакомы с его качествами. Как я уже сказал, у нас есть желание его подписать, но мы на данном этапе не будем вдаваться в подробности», – сказал Звездан Терзич.

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