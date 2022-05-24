Круговой о Дзюбе: «Мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить там про кого-то: про меня или про других»

рассказал, как складывались его отношения с .

«Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Кому-то это не очень приятно.

Если лично по себе оценивать, то мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить там про кого-то: про меня или про других людей из команды», — рассказал защитник «Зенита» в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

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