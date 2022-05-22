«Реал» хотел отозвать предложение для Мбаппе в пятницу. «Мадрид» считает его поведение неуважением, которое угрожает имиджу клуба

«Реал» мог отозвать предложение для , когда у него появлись сомнения.

По данным Marca, позиция форварда «ПСЖ» по будущему поменялась очень быстро, и в какой-то момент «Реал» перестал верить, что Мбаппе перейдет. В пятницу клуб всерьез думал об отзыве предложения по контракту.

В «Реале» не поняли Мбаппе. Его решение после данного «Мадриду» обещания посчитали неуважением, которое угрожает имиджу клуба.

Вчера Килиан, который мог стать свободным агентом летом, продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года.

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