Ла Лига и Тебас могут обратиться в УЕФА и суд, если «ПСЖ» продлит контракт с Мбаппе и нарушит ФФП

Ла Лига может подать в суд на «ПСЖ» из-за .

Нападающий парижан решил остаться в Лиге 1 и отказаться от перехода в на правах свободного агента.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас готов обратиться в и в суд в связи с продлением контракта Килиана с , что, по мнению президента Примеры, повлечет за собой нарушение финансового фэйр-плей.

Сейчас Тебас и Ла Лига ждут официального решения 23-летнего француза, чтобы понять, нужно ли предпринимать юридические шаги.

Позиция Тебаса заключается в том, что клуб с убытками 300 млн евро прошлом сезоне не может потратить огромную сумму на продление футболиста, минуя все возможные ограничения.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Мбаппе 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам