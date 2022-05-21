Ла Лига и Тебас могут обратиться в УЕФА и суд, если «ПСЖ» продлит контракт с Мбаппе и нарушит ФФП

Ла Лига может подать в суд на «ПСЖ» из-за Килиана Мбаппе.
Нападающий парижан решил остаться в Лиге 1 и отказаться от перехода в «Реал» на правах свободного агента.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас готов обратиться в УЕФА и в суд в связи с продлением контракта Килиана с «ПСЖ», что, по мнению президента Примеры, повлечет за собой нарушение финансового фэйр-плей.
Сейчас Тебас и Ла Лига ждут официального решения 23-летнего француза, чтобы понять, нужно ли предпринимать юридические шаги.
Позиция Тебаса заключается в том, что клуб с убытками 300 млн евро прошлом сезоне не может потратить огромную сумму на продление футболиста, минуя все возможные ограничения.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Мбаппе 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов.
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