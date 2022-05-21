И «Реал», и «ПСЖ» предлагали Мбаппе 40 млн евро в год и подписной бонус в 150 млн (BBC)

Стало известно, сколько заработает по новому контракту.

Сегодня появилась информация о том, что нападающий откажет и подпишет новое соглашение с парижским клубом.

По информации BBC, оба клуба предлагали 23-летнему футболисту зарплату в размере 40 миллионов евро и подписной бонус – 150 миллионов евро. Кроме того, и парижане, и мадридцы были согласны предоставить игроку большую часть имиджевых прав.

В 34 матчах текущего сезона Лиги 1 Мбаппе забил 25 голов и сделал 17 результативных передач. Его статистика – здесь.

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